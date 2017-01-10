Eduok: Çin’e emekli olmaya giderim

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Kasımpaşa'nın Nijeryalı Futbolcusu Samuel Eduok, açıklamalarda bulundu. Ligin en iyi takımlarından birisi olduklarını söyleyen Eduok, “Türkiye ligi, iyi bir lig. Bütün sistemin, işleyişin üst düzey, harika olduğu bir lig. Bizim açımızdan iyi bir ilk yarı oldu” şeklinde konuştu.

“Kemal hoca ile adaptasyon süreci tamamlandı”

Rıza Çalımbay'dan sonra takımın başına geçen Kemal Özdeş ile yakalanan havanın sorulması üzerine Nijeryalı futbolcu, “Futbol biraz böyledir. Takıma birçok yeni oyuncu geldi. Bu oyuncuların birbirini anlaması biraz zamana alıyor. Herkes birbirini anladıktan sonra takım olarak iyi şeylere yapmaya başlıyorsunuz. Kemal hocanın gelmesiyle takımın adaptasyon süreci tamamlanmış oldu. Çok iyi oynadığımız maçlar var ama çok iyi oynayıp, puan alamadığımız maçlar da var. Takım olarak iyi bir iş yapıyoruz. Herkes birbirinin nerede, nasıl oynadığını anlamaya başladı. Bu, takım için önemli” diye cevap verdi.

“Kasımpaşa için elimden gelenin en iyisi yapmak istiyorum”

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansı için ise Edouk, “Benim ligdeki ilk sezonum. 12 maçta 2 gol attım. Ligin başında yeteri kadar maç oynayamadım. Takımla oynamaya başladığım sonra hem lige hem de takıma adapta oldum. İki gol, benim için yeterli bir sayı değil. Burada sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Daha fazlası için çalışmaya, geliştirmeye devam ediyorum. Bu çabayı gösterip, daha fazla gol atmak istiyorum. Kasımpaşa için elimden gelenin en iyisi yapmak istiyorum” diye konuştu.

“Çin'e emekli olmaya giderim”

Çin Ligi'ni tercih edip etmeyeceği konusunda da konuşan Samuel Eduok, “Olabilir ama hayalimi kurduğum şeyleri gerçekleştirdikten sonra. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabilirsem belki emekliliğime yakın Çin’i tercih edebilirim. Barcelona, Manchester United, Chelsea gibi en üst düzey takımlarda oynamak hayallerimden birisi. Bundan sonra Çin'de oynamayı düşünebilirim” diye cevaplandırdı.

“Yaşanan olaylar için çok üzgünüm”

Türkiye'de yaşanan terör olayları için çok üzgün olduğunu da ifade eden lacivert-beyazlı futbolcu, “Kaybedilen canlardan dolayı, aileler için çok üzgünüm. Orada onu yaşayanlar için çok üzgünüm. Tek söyleyebileceğim şey bu” İfadelerini kullandı.