Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması

Galatasaray'da olaylı geçen Mali Genel Kurul sonrası Başkan Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek, "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracının ana sebebi aidat ödenmemesi değil, terör örgütü bağlantısıdır." dedi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Çok uzun bir genel kurul oldu. 46-47 konuşmacı yer aldı. Sabah 10'da başlayan toplantı gece bitti, 12-13 saatlik bir toplantı oldu. Galatasaray'ın demokratik duruşu tartışmalara yer veriyor. Dolayısıyla 11-12 saatlik maratonun ardından yönetim kurulumuz 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edildi. Çok da güzel bir tesadüf oldu benim doğum günümdü o gün."

"Galatasaray'a hizmet etmenin sonu yok. Galatasaray'ın bugün kü mali ve idari yapısıyla ilgili yapılacak değişiklikleri 3 seneye sığdırmak zorundayız. Mali yapının düzeltilmesi ve malşi kriterlerin getirilmesi çok önemli. Projelerimiz soktuk olmazsa olmaz bir konuydu. Finansal kaynakları yaratmak için elimizdeki en önemli enstürman bizim tapulu mallarımızdır. Oradaki Süreç devam ediyor. Futbol takımı ve alt yapının bittiği gibi ondan soNraki süreçte Florya'da yer alan arazimizin yapılandırılma süreci başlayacak. Çalışmalar devam ediyor. Kesin tarihleri o zaman verebiliriz. Yeni tesislerimiz bitene kadar Florya'da idmanlara devam edeceğiz."

"Galatasaray'ın mali açıdan rahatlaması yeni şeylere bağlı. Emlak Konut ile yapılan sözleşme gereği bu projelerin yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz. 4-5 yıl gibi bir süreçte bitmesini umuyoruz. Galatasaray seçilirken söz verdiğim gibi rahat bir döneme kavuşacak. Bütün gücümü Galatasaray'a verdiğim sözleri yerine getirmek için kullanıyorum."

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM AÇIKLAMASI

Uzun bir genel kurul oldu. Toplantı sonrasında salonda bazı genel kurul üyeleri salonu terk ettiler. Galatasaray'da ihraç sistemi şöyle çalışıyor. Biz yönetim kurulu olarak gereken kişileri disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Şikayet veya bizim şüphelerimiz vardır. Disiplin Kurulu konuyu araştırır ve insanları savunma yapmak için davet eder ve bunun sonrasında bir karar verir. Yeri gelmişken Hakan Şükür dosyası var. Gazete yayınları, bilgiler hepsi oluşturuldu. Disiplin Kurulu bir yazıyla kararını yönetim kuruluna bildirir. Söz konusu durum incelendi ve hak mahrumiyeti veya ihraç hgibi bir çok şey var.

Disiplin gibi suçlarda ihraç kararı alınabilir ama tastik edilmesi için genel kurula gönderilir. Şimdi bugün söylenenlerin dışında biz Hakan Şükür, Arif Erdem ve 7 kişi daha var. Disiplin Kurulu gerekçeli kararını okumak istiyorum: Bu karar disiplin kurulu tarafından 21 Eylül 2016 yılında alınmış. Konuyla ilgil olarak Şükür ile ilgili şikayet edilen yazı gönderilmiştir. Yazılı olarak 7 gün içinde savunmasını vermemiş ve sözlü savunma yapa tüzüğün 112. maddesine göre...

Kulübümüzün kuruluş amaçlarından vatansever, Atatürkçü gençleri yetiştirmek ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalmaktır. Hakan Şükür'ün cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılığı şüpheli hale gelmiştir.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI OLANLAR...'

Burada Galatasaray Kulübü yönetimi buna bağlı olarak Hakan Şükür'ün durumu itibariyle geçen sezon bu kararı almıştır. Disiplin Kurulu oy birliği ile Hakan Şükür'ün üyeliği iptal edilmiştir. Bu tüzük gereği böyle... Genel Kurul'da ne oldu! Benzer şekilde 7 kişiyi 5 kişiyi ihraç etti. Hakan Şükür ve Arif Erdem'i az bir farkla reddetti. Demin okuduğum metinde hangi koşullarda üyeliiğini sonlandırağı çok net. Terör örgütlerine bulaşmış. FETÖ ve PYD gibi terör örgütlerinin üyesi kişiler Galatasaray Kulübü üye olma hakkını zaten kaybetmiştir. Böyle bir kara gölgeyi içinde taşıması mümkün değil. Burada yönetim kurulunun görüşleri çok net. Aynı suçtan 5 kişi ihraç edildi ama Hakan Şükür ve Arif Erdem reddedildi. 11-12 saatlik maratonun ardından büyük bir kısım salonu terk etmiştir. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in eski futbolcu olması biraz duygusal bir karara itti ve ihraç reddedildi. Ben böyle bir kararı beklemiyordum. Bundan önce yapılan oylamalarda karar 5 kişi için çıktı. Bu karar Galatasaray'ı seven herkesi çok üzmüştür.

PAZAR GÜNÜ ACİL TOPLANTI

Pazar günü yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu sonucun Galatasaray'a yakışmadığı konusunda kararımız tamdı. Yönetim Kurulu ile pazar günü görüştük ve tekrar konutu tartıştık. Biz Hakan Şükür ve Arif Erdem'in FETÖ -PYD bağlantıları nedeniyle tekrar gündeme geleceğini konuştuk.

'İHRAÇ SEBEBİ AİDAT DEĞİL'

Bu kararı görmemizden gelmemiz mümkün değildir. Bu kararı hiç kimse kabul etmezdi. Biz tüzüğün bize verdiği yetki var, 6 sene aidatını peş peşe yatırmamış kimse varsa yönetim kurulu izninde ihraç edilebilir. Aidatların ödenmemesi sebep teşkil etti. Yönetim kurulunun aldığı karar... Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten çıkarılma sebepleri cumhuriyetimize düşman bir yapı içerisinde olmaları. Vatandaşına kurşun sıkan, halkını bombalayan bu yüzden biz ilgili kararı aldık. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracının ana sebebi aidat ödenmemesi değil, terör örgütü bağlantısıdır.

YÖNETİM KURULU KARARI

Şu an biz tüzük çalışması var. 2700 kişiyle ilgili değil. Onlar farklı sebeplerle gündeme gelmiştir. Aidatlarını yatımadıkları için gündeme geldiler. Bizim yönetim kurulu kararımızda şu yazıyor: 'Söz konusu kişilerin FETÖ örgüt bağlantısı nedeniyle kurul olarak ihraçlarına karar verdik' yazıyor.

'YÖNETİM ZAYIF DİYORLAR AMA...'

Şunu kabul etmiyorum. Yönetim zayıf yönetim tamam ama yaptığımız işler var. Otel inşaatı devam ediyor. Florya'yı taşımaya çalışıyoruz. Bunlar 3 senelik yönetime sığacak işler mi? Ben de bunu soruyorum. Biz Galatasaray battı denilen dönemde Galatasaray'ı devraldık. Ben Galatasaray'ın mali yapısını düzelteceğim. Bunu yapmaya çalıpşıyorum. Gelirimiz - giderimiz eşit. Bunu sadece faiz kısmını halledersek...

UEFA AÇIKLAMASI

Galatasaray önümüzdeki sezon kupalarda kazanma hakkı kazanırsa katılabilecek durumda. Hiç bir sorun yok. Finansal Fiar Play dikkate alındığı zaman bu borç yükü ve ettiği zararlar nedeniyle bu geçtiğimiz gönderme turnuvalara alınmadı. UEFA, Galatasaray'a tek şart koydu. Sen oyunculara ödediğin maaşlar, primler dahil 65 milyon Euro'yu geçemezsin. Senin cezan bu maaş sistemini buna göre bu sene 61 milyon Euro ile kapatacağız. Kriter yok diye biz istediğimi yapalım diye bir şey yok. Belli bir mali disiplin içerisinden faaliyetlerini yönetiyor.