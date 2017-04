Dursun Özbek'ten FETÖ açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kanalında Hakan Şükür ile Arif Erdem'in üyelikten çıkarılması ve kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın iddiasının her zaman sürdüğünü belirterek, karşılaştıkları mali sorunları çözmeden yola devam etmelerinin mümkün olmadığını aktardı. Özbek, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının olduğunu belirterek, taraftarlardan kötümser olunmamasını istedi.



"FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz"



Özbek, 'Galatasaray'ın adının FETÖ'yle çokça anılması kulübü nasıl etkiliyor?' sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Galatasaray 15 Temmuz sonrası içinde FETÖ temizliği yapan benim bildiğim tek kulüp. Galatasaray bunu yaptığı için tartışılıyor. Ağustos'ta bunların hepsini disipline sevk ettik, yönetim kurulu olarak karar aldık. Galatasaray'ın tartışılmasının nedeni bu. Galatasaray yüzyıllar boyunca devletinin yanında yer almıştır."



Galatasaray'da en önemli sorunun mali yapının bozukluğu olduğunu ifade eden Dursun Özbek, futbol dışındaki branşların getirisinin çok yüksek olmadığını, ayrıca giderlerinin yüksek olduğunu söyledi. Futbol dışındaki amatör branşlara 40 milyon dolar harcandığını söyleyen Özbek, bu paranın karşılığında 10 milyon dolar getiri geldiğini ve her yıl bu branşlarda 30 milyon dolar açık verdiklerini söyledi.



"Basketbolda bütçe düşecek"

Sarı-kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek, taraftara çağrı yaparak, "Onların maça çok daha fazla gelmelerine ihtiyacımız var. Galatasaray'a küsülmez. Galatasaray halatı hep beraber çeken bir his takımıdır'' şeklinde konuştu.



Basketbol ile ilgili de konuşan Özbek, gelecek yıl Euroleague'de olamayacakları için basketbolda da bütçenin azaltılacağını duyurdu.

Riva-Florya projesinden ilk gelirin geldiği ve bunun borcu bir miktar azalttığını belirten Özbek, Cumhurbaşkanı'na bazı projeler götürdüğünü ve bunlar için destek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna duyarsız kalmadığının altını çizen Özbek, projelerin başladığını belirterek mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarını söyledi.



"Feda bize uygun değil"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyerek, kendi modellerinin Beşiktaş'tan farklı olduğunu öne sürdü. Yeni kaynaklar oluşturmanın bu işin esası olduğunu belirten Özbek, 'Feda' gibi geriye dönük uygulamalar yapmanın kendisine çok uygun gelmediğine söyledi.



Galatasaray'ın gelir ve gider dengesinin aslında dengede olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibi asıl yıpratanın faiz yükü olduğunu belirten Özbek, faiz sarmalından çıkmaları gerektiğini söyledi.



Aziz Yıldırım'la tokalaşması

2. Futbol Zirvesi'nde yaşananlara da değinen Özbek, gerilimlerin tribün terörünü tetiklediğini ve gereksiz çatışmaların sporu etkilediğini belirterek, ''Aziz Yıldırım'la tesadüfen orada yan yana geldik. Cumhurbaşkanı da 'tokalaşın' dedi, biz de yaptık'' şeklinde konuştu.



Fikret Orman ile Aziz Yıldırım'ın neden yan yana gelmediği sorusuna ''Ben fark etmedim. Oradaki diziliş rastgele bir dizilişti" diye konuşan Özbek, görüntülerin bir zorlamanın sonucu olmadığını dile getirdi.