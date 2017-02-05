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Dursun Özbek'e şok tepki

DURSUN ÖZBEK'E ŞOK TEPKİ

Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'a taraftarlar adeta isyan etti.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takımını desteklemeye gelen sarı kırmızılı taraftarlar alınan mağlubiyet ve ortaya koyulan kötü futbol nedeniyle başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere Teknik Direktör Riekerink ve futbolculara ateş püskürdü.

Galatasaray tribünleri önce ilk kez hedef aldıkları Riekerink'e 'istifa' diye bağırdı. Daha sonra Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösteren taraftarlar "Dursun gider biz kalırız, biz Galatasaraylıyız" şeklinde tezahürat yaptı. "Aciz yönetim istemiyoruz. Dursun Özbek bu kulüp babanın oteli değil" diye bağıran sarı kırmızılılar ardından futbolculara yüklendi.

Selçuk ve Sabri'yi hedef alan tribünler "Çin'e gitsene, Çin'e gitsene, Sabri ile Selçuk, Çin'e gitsene" sloganı attı.

Hürriyet
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