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Dursun Özbek rüya takım için düğmeye bastı

DURSUN ÖZBEK RÜYA TAKIM İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Banka borçlarının önemli bir kısmını kapatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek rüya takım için harekete geçti.

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Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, 2017-2018 sezonunun planlarını belirledi. Oynattığı futbol ile eleştirilen ve takımın üstündeki otoritesinin zayıf olduğu düşünülen Riekerink'in kaderini ligdeki Kayseri, Çaykur Rize (D), Beşiktaş maçları çizecek. Olası kötü sonuçlar halinde sezon sonuna kadar Cihat Arslan'ın göreve getirilmesi bekleniyor. 

Banka borçlarının önemli bir kısmını kapatan Özbek, yeni sezonda takımı dev isimlere emanet edecek. Fatih Terim'i sportif direktör olarak düşünen Galatasaray Başkanı, Karabük'te bu sezon fark yaratan Igor Tudor'u takımın başına getirecek. Finansal fair-play kriterlerini yerine getiren Galatasaray, Terim ve Tudor ile birlikte flaş transferler yapacak.

Galatasaray ve Levent Nazifoğlu PFDK`ya sevk edildiGalatasaray Kulübü ve Levent Nazifoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.İlgili Haberi Oku

ÇİLEK TORRES

Özbek, dünya yıldızlarının peşine düşecek. Bu doğrultuda yönetimin ilk düşündüğü isim sezon sonunda Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan ispanyol star Fernando Torres

AMK Gazetesi
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