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Dursun Özbek Riekerink'e söz verdi

DURSUN ÖZBEK RİEKERİNK'E SÖZ VERDİ

Galatasaray ilk yarının son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u farklı yenerek devre arasına umutlu bir şekilde girdi.

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Galatasaraylı futbolcular yaklaşık 4 aydır transfer taksitlerinin ödenmemesine rağmen, son derece istekli ve coşkulu bir futbol oynayarak taraftarlarını yeniden şampiyonluk için umutlandırdılar.

Galatasaraylı futbolcular ligi zirveye yakın bitirerek bir ölçüde görevlerini yaparken sıra yönetime geldi. Başkan Dursun Özbek teknik direktör Jan Olde Riekerink ile görüşerek, maddi konulardaki aksamanın en kısa sürece giderileceği sözünü verdi. Dursun Özbek, Hollandalı teknik adam ile yaptığı görüşmede sezonun ikinci yarısı başlamadan futbolcuların hesabına mutlaka önemli miktarda ödemelerin yapılacağının garantisini verdi. Riekerink de Başkan dursun Özbek'e teşekkür ederek, ödemelerin gerçekleşmesi halinde bunun saha içine yansıyacağını ve takımının sezonun ikinci yarısında daha iyi olacağının garantisini verdi. Riekerik'in ayrıca Başkan Dursun Özbek'e, stoper ve forvet mevkisine birer takviye yapılmasının da zorunlu olduğunu ilettiği öğrenildi.

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