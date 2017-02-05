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Dursun Özbek: Mete Kalkavan görevini yaptı

DURSUN ÖZBEK: METE KALKAVAN GÖREVİNİ YAPTI

Dursun Özbek, Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenmelerinin ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenmesinin ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Başakşehir de iyi bir takım, Galatasaray da zaten kupanın en çok kazanan takımı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Hepinizin dikkatine sunuyorum. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" şeklinde konuştu.

"PES ARTIK"

Sarı-kırmızılı taraftarların aleyhinde yaptığını tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, "Seyirci de kazanmak için gelmişti. Onlar da haklı olarak protesto ediyor. Burada ben hakem üzerinde duruyorum. Pes diyorum artık. Maçı herkes seyrediyor. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada 1 buçuk metre ofsayt. Emre dirsek attı. Zorla sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok" diye cevap verdi.

HT Gazete
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