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Dursun Özbek iki ismin de üzerini çizdi

DURSUN ÖZBEK İKİ İSMİN DE ÜZERİNİ ÇİZDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tuzlaspor maçının ‘kırmızı adamları’ Yasin ve Chedjou’yu defterden sildi.

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Galatasaray’da Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılması ve Chedjou'nun gözden çıkarılmasının perde arkası ortaya çıktı. Tuzla maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle ikiliye, Başkan Dursun Özbek'in kararıyla neşter vurulduğu öğrenildi. 

KULÜP BULSUN!

Özbek’in mesai arkadaşlarına, “Yasin'in bu kaçıncı vukuatı? Zaten bir senedir canımızı sıkıyordu. O kartı bilerek gördü. Zam zam diyordu, gitsin şimdi kendisine kulüp bulsun. Chedjou'nun faulü de cinayet gibi. Galatasaray'da buna izin veremem. Sözleşme uzatmak istiyor ama bilerek böyle şeyler yapıyor” diye dert yandığı ifade edildi. Yasin'in Umre'deyken Dursun Özbek'i özür dilemek için defalarca aradığı ancak başkanın telefonlara çıkmayarak tavrını belli ettiği kaydedildi. Chedjou'ya olan maaş borcunun da 3 maçlık ceza karşılığı disiplin yönetmeliğindeki rakama denk geldiği ve ödeme yapılmayacağı bildirildi.

AMK Gazetesi
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