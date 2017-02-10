Dursun Özbek camiayla barıştı

Önceki gün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı, Galatasaray için tarihi günlerinden birisine sahne oldu. Florya ve Riva projelerini Denizbank ile anlaşarak kırdıran ve kulübe 342 milyon TL kazandıran Başkan Dursun Özbek, bu kez muhalefetin de beğenisini kazandı. Çünkü gelen rakamın 315 milyon TL'si ile Aktifbank'a olan borcu kapatıp, Denizbank'ı da azalttı. Toplamdaki banka borçları yarıya indi ve faizler de fazlasıyla azaldı.

Söz verdiği gibi paranın büyük kısmını borçları indirmek için kullanan Özbek, camiada birlik ve beraberliği de sağlamış oldu. Daha önceleri yapılan toplantılarda başkan ve yönetimini eleştiren divan kurulu üyeleri artık Özbek'e destek çıkıyor. Gelen paranın 27 milyon TL'si ise futbolcuların alacaklarında kullanılırken, bütün temlikler ve ipotekler de kaldırıldı. Artık gelen tüm geliri borçlara değil kulübün kasasına girecek.

DURSUN ÖZBEK’TEN KERİMOĞLU’NA ZİYARET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya projesi hakkında Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret ederek bilgi verdi. Gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Özbek, “Emlak Konut G.Y.O. ile yaptığımız projenin Bakırköy ilçesine ve G.Saray Kulübü'ne hayırlı olacağına inanıyorum. Kulübümüzün de üyesi olan Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu'na Florya Projesi hakkında bilgi paylaştık. Aynı zamanda gecikmiş bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk” dedi.