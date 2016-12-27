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Dünyanın en ilginç stadyumu

DÜNYANIN EN İLGİNÇ STADYUMU

Brezilya'da yer alan 10 bin kişilik Zerao Stadyumu, ekvator çizgisinin tam ortasında bulunuyor.

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Brezilya'nın Macapa bölgesinde yer alan Zerao Stadyumu'nun oldukça ilginç bir özelliği var.

Güney Amerika'nın en ilgi çekici stadyumu olan ve adı "Büyük sıfır" anlamına gelen Zerao Stadyumu ekvator çizgisinin tam ortasında yer alıyor. Sahasının bir yarısı güney yarım kürede, diğer yarısı ise kuzey yarım kürede bulunan stadyumun resmi adı ise Milton de Souza Correa. 1990 yılında inşa edilen bu ilginç stat 10 bin seyirci kapasiteli.

SENNA'NIN ADIYLA ANILIYORDU

Amapa Clube, Esporte Clube Macapa ve Oratorio Recreativo Clube gibi takımların iç saha maçlarını oynadığı stadyum ilk olarak efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın adıyla anılıyordu ancak 1994 yılında Amapa Futbol Federasyonu Başkanı Milton de Souza Correa ölünce, stadyuma onun adı verildi.

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