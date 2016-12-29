Dünyada Ronaldo, Süper Lig'de Van Persie

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie ise, toplamda 27, 865 milyon (Facebook'ta 15,256 milyon, Twitter'da 8,535 milyon, Instagram'da ise 4,74 milyon) takipçiyle rakiplerine fark atarak Spor Toto Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıktı.

Bu sezon Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) kariyerinde 4. kez kazanan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolcular arasındaki sosyal medyadaki rekabette de açık ara zirvede yer almaya devam ediyor.



Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan yıldız futbolcular arasında Portekizli yıldız Ronaldo, her sene olduğu gibi bu sene de hayran sayısında rekor artış yaşadı.



Geçen yılın aralık ayında sosyal paylaşım sitelerinde 193 milyona yakın hayranı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, bu sene bu sayıyı 253 milyonun üstüne çıkardı.



- Instagram hesabında büyük artış



Son dönemlerin sosyal medyadaki en popüler sporcusu Cristiano Ronaldo, geçen yılın aralık ayından bu yana sosyal paylaşım siteleri Twitter'daki hayran sayısını 39,8 milyondan 49,1 milyona, Facebook'ta ise 108,847 milyondan, 118,686 milyona yükseltti.



En büyük çıkışı Instagram'da yaşayan Portekizli golcü, hayran sayısını 44,2 milyondan 85,475 milyona çıkararak 2016'da da tüm rakiplerine açık ara fark attı.



- Messi'nin iki katına yaklaştı



Ronaldo'nun yeşil sahalardaki en büyük rakibi Barcelona'nın kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi ise Facebook hesabındaki hayran sayısını 82,1 milyondan, 87,6 milyona çıkardı. Twitter hesabı olmayan, Instagram'da da 62 milyonun üzerinde seveni tarafından takip edilen Arjantin yıldız, yaklaşık 150 milyonluk hayran kitlesiyle Ronaldo'nun bir hayli gerisinde bulunuyor.



Ronaldo, bu sezon Altın Top Ödülü'ne layık görülerek yeşil sahadaki rekabette de Messi'nin önüne geçti. Ayrıca, aralarında Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira (105 milyon), ABD'li aktör Vin Diesel (101 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (91 milyon) geçerek Facebook'ta en çok takip edilen sporcu ve ünlü unvanlarını da korudu.



Facebook'un diğer fenomen sporcuları arasında ise Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar (59,1 milyon) ile futboldan emekliye ayrılmasına rağmen popülerliğini kaybetmeyerek 55 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham öne çıktı.



- Arda dünya yıldızları arasında



Atletico Madrid'den Barcelona'ya geçmesinin ardından hayran sayısında büyük artış yaşayan Arda Turan, Facebook'ta 7,3 milyon, Instagram'da 6 milyon, Twitter'da ise 1,4 milyonluk takipçi sayısına ulaştı. Yaklaşık 15 milyon kişi tarafından takip edilen Arda, en popüler milli futbolcu unvanına sahip oldu.



- Mesut Özil yükselişte



İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'de golleri ve asistleriyle adından söz ettiren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Facebook'ta 31,6 milyon, Twitter'da 14,2 milyon, Instagram'da ise 10,2 milyon seveni tarafından takip edilerek 56 milyon hayran kitlesine ulaştı.



- Süper Lig'de Van Persie farkı



Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, toplamda 27, 865 milyon (Facebook'ta 15,256 milyon, Twitter'da 8,535 milyon, Instagram'da ise 4,74 milyon) takipçiyle rakiplerine fark atarak Spor Toto Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıktı.



Süper Lig'in sosyal medyadaki diğer popüler sporcuları arasında Galatasaray'dan iki futbolcu yer aldı. Alman golcü Lukas Podolski (13,975 milyon) ile Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder (11,265 milyon) sarı-kırmızılı takımın en çok takip edilen futbolcuları olarak dikkati çekti.



Takipçi sayısında Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o (11,340 milyon) ve Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma da (5,52 milyon) Süper Lig'in popüler diğer futbolcuları arasına girdi.