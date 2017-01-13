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Dünya Kupası'na Şenol Güneş örneği

DÜNYA KUPASI'NA ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEĞİ

Katarlılar 2022 Dünya Kupası için Şenol Güneş Stadı'nı incelemeye aldı.

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Türkiye'deki stadyumları incelemeye alan Katarlılar, en çok da Şenol Güneş Stadyumu ile ilgilendi.

Orta Doğu'da ilk defa yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Katarlı yetkililer yapılacak ve yenilenecek 12 stadyum için Türkiye'de incelemelerde bulundu. Yüz ölçümü küçük olan Katar, deniz doldurularak yapılan Şenol Güneş Stadyumunu mercek altına aldı.
 
Katar, Dünya Kupası için toplamda sekiz stadyum inşa edecek. Statların beşinde çalışmalar başlarken üçü ise planlama aşamasında. Altı stadın seyirci kapasitesinin 40 bin, El-Beyt'in 60 bin, Luseyl'in ise 80 bin seyirci kapasiteli olması öngörülüyor. İnşaat çalışmalarının tümünün 2020 yılında bitirilmesi planlanan bu statlardan 1976 yılında yapılan "Uluslararası Halife Stadı" dışındakiler ise sıfırdan inşa ediliyor.
 
TESİSLERE 6,3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE
 
Katar Dünya Kupası için yapılan stat, antrenman sahaları ve tesisler için 6,3 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı. Stadyumların yapımında Türkiye'nin de önemli pay alması bekleniyor.
 
Bu çerçevede Katarlı yetkililer dünyanın ilk beş stadyumu arasında yer alan Konya Torku Stadyumu ve deniz doldurularak Trabzon'da yapılan Şenol Güneş Stadyumunu inceledi. Yetkililer, özellikle Şenol Güneş Stadyumunun Katarlılar için çok uygun olduğunun altını çizdi. Yüz ölçümü itibarıyla küçük bir ülke olan Katar daha fazla alan açmak için çeşitli alternatifleri gündemine aldı. Türk yetkililer de Trabzon'daki stadyumun denizin doldurularak yapıldığını Katarlı yetkililere anlattı.

Türkiye

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