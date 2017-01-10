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Dünya Kupası kararına ilk tepki İspanya'dan

DÜNYA KUPASI KARARINA İLK TEPKİ İSPANYA'DAN

Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkarılması kararına ilk sert eleştiri, İspanya Futbol Federasyonu'ndan geldi.

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 İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas'tan FIFA Genel Başkanı Gianni Infantino'ya sert sözler. Dünya Kupası'nın 48 takıma çıktığını açıklayan Infantino'yu ilk eleştirenlerden olan Tebas, ''Infantino, aynı Sepp Blatter gibi. O, kimseye danışmadan kendi kararını uygulayan birisi. İki ay önce FIFA'ya geldi ve bir karar vermeden önce danışacağının sözünü verdi. Bu hiç olmadı ama...'' sözlerini kullandı.

Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Tebas, ''Infantino, politika yapıyor. Seçilebilmek için, Dünya Kupası'nın genişletileceğini açıkladı. Şimdi de başkanlık sözünü yapıyor. Bu karar, kesinlikle bizim isteğimizin dışındaydı ve bu bizi çok sinirlendiriyor.'' dedi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Dünya Kupası'nın yeni sistemi için ''Bu sistemin dünya futbolunda çok ciddi sonuçları olacaktır. Daha çok futbolcu, daha çok maça çıkacak. Artık, Dünya Kupası'nın kahramanları olmayacak. Futbol endüstrisi kulüpler ve liglere bağlı olacak, FIFA'ya değil.'' diyerek görüşlerini dile getirdi.

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