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Dünya Kupası için kritik gün !

DÜNYA KUPASI İÇİN KRİTİK GÜN !

FIFA Konseyi'nde 2026 Dünya Kupası'nın formatı için yarın Zürih'te oylama yapılacak.

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FIFA Konseyi'nin en önemli gündem maddesi 2026 Dünya Kupası'nın formatı. 2018 ve 2022'deki kupalar, mevcut 32 takımlı sistemle organize edilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısının artırılmasından yana. Önce 40 takım önerisini ortaya atan Infantino, daha sonra sayıyı 48'e çıkardı.

64 maçtan 80 maça çıkıyor 
Peki öneri kabul edilirse format nasıl olacak?

Öne çıkan öneri, 48 takımın 3'erli 16 grubu ayrılması ve gruplarında ilk 2 sırayı alan 32 takımın eliminasyon maçları oynaması yönünde. Bu da kupa boyunca toplam 80 maç oynanacağı anlamına geliyor.

Mevcut sistemde 64 olan maç sayısı, gruplarda son maçlar aynı saatte oynandığı için 56 farklı yayın saati anlamına geliyor. Ancak yeni öneride 80 maç da farklı saatlerde oynanabilecek.

640 milyon dolar ekstra gelir 
FIFA'nın yaptırdığı çalışmaya göre 2018 Dünya Kupası'nda 5.5 milyar Dolar olan yayın ve sponsorluk geliri, 48 takım, 80 maçlı formatta 6.5 milyar Dolar’a çıkacak. Organizasyon maliyeti ise 2 milyar’dan, 2.3 milyar Dolar’a yükselecek. Böylece Dünya Kupası yeni formatla 640 milyon Dolar daha fazla kar getirecek.

Son değişiklik Fransa 98'de 
Başta Almanya olmak üzere büyük futbol ülkeleri takım ve maç sayısının artmasına karşı. Ancak kontenjanın artması nedeniyle çok sayıda küçük ülke bu öneriye destek veriyor.

Dünya Kupası son olarak 1998 Fransa öncesinde 24 takımdan 32 takıma çıkarılmıştı.

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