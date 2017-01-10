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Dünya Kupası için 48 takım oylaması...

DÜNYA KUPASI İÇİN 48 TAKIM OYLAMASI...

Dünya futbolu için çok önemli bir gelişme için geri sayıma geçildi

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FIFA’nın Dünya Kupası için hedeflediği 48 takımlık proje, bugün resmen onaylanmak için Başkan Gianni Infantino’ya sunulacak.

2026 Dünya Kupası için hedeflenen 48 takımlı turnuva planı, bugün Infantino’nun önüne konacak. FIFA Başkanı’nın ‘evet’ demesi beklenirken, birçok komite üyesinin ‘ret’ oyunu vermesi bekleniyor.

Ağır eleştirilerin hedefinde olan 48 takımlı organizasyona göre, 3 takımlı 16 grupla bir turnuva yapılacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Diego Maradona. Ballon D’or öncesi özel etkinlikte futbol oynadı.

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