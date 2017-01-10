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Dünya Kupası 48 takımla oynanacak

DÜNYA KUPASI 48 TAKIMLA OYNANACAK

Dünya futbolu için çok önemli bir karar alındı...

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FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı. Dev turnuvada 3'er takımlı 16 grup olacak. Grupta ilk iki sırayı alacak takımların tur atlayacağı turnuva, daha sonra eleme usülü devam edecek.

FIFA’nın Dünya Kupası için hedeflediği 48 takımlık proje, bugün resmen onaylandı. 

FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı. Buna göre 2026'dan itibaren dev turnuvada 3'er takımlı 16 grup olacak. Grupta ilk iki sırayı alacak takımların tur atlayacağı turnuva, daha sonra eleme usülü devam edecek.
 
Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.
 
Projeyi ilk kez eski Başkan Blatter ortaya atmıştı
 
Projeyi ilk kez eski başkan Sepp Blatter dillendirmiş, Dünya Kupası'nı 40 takıma çıkarma fikrini zikretmişti. Infantino için 'bayrağı devraldı' yorumu getirilebilir.

- Alınan karar Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 ya da Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nı kapsamayacak. Ev sahipliği için ABD'nin favori gösterildiği 2026 Dünya Kupası'nda geçerli olacak.

- 48 takımlı yeni format, yayın-ticari ve bilet satışlarından 800 milyon sterlin daha fazla gelir getirecek.

- Infantino'nun iddiasına göre asıl hedef gelirlerin artırılması değil, daha çok ülkenin bu coşkuyu yaşamasını sağlamak.

- 32 takımlı mevcut formata eklenecek 16 ekstra ülke imkanından, halihazırda daha az temsilleri olan Afrika ve Asya ülkeleri daha çok faydalanacak. Yine de Avrupa'dan en az 3 yeni kontenjan açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni dağılımın şu şekilde olması bekleniyor:  

Ülke   Yeni kontenjan       Eski kontenjan 

AVRUPA          16        13

AFRİKA            9          5

G. AMERİKA    6          4.5

K. AMERİKA    6.5       3.5

OKYANUSYA    1          0.5

EV SAHİBİ        1          1

Milliyet
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