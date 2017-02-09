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Dünya Kayak Şampiyonasında feci kaza

DÜNYA KAYAK ŞAMPİYONASINDA FECİ KAZA

İsviçre’de düzenlenen Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

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Fransız sporcu Olivier Jenot, kontrolünü yitirince düştü ve yuvarlandı. Feci kazada yaralanan Jenot, hemen hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği ve akciğerinde zedelenme olduğu belirlenen sporcunun, hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

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