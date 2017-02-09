Dünya Kayak Şampiyonasında feci kaza

DÜNYA KAYAK ŞAMPİYONASINDA FECİ KAZA İsviçre’de düzenlenen Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Diğer Sporlar 09.02.2017 14:11

Fransız sporcu Olivier Jenot, kontrolünü yitirince düştü ve yuvarlandı. Feci kazada yaralanan Jenot, hemen hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği ve akciğerinde zedelenme olduğu belirlenen sporcunun, hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. 39