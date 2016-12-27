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Dünya 'akrep vuruşu'nu konuşuyor

DÜNYA 'AKREP VURUŞU'NU KONUŞUYOR

Manchester Unitedlı Henrikh Mkhitaryan'ın Sunderland'e attığı gol, futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

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Takımının 3-1 galip geldiği maçın 86. dakikasında sağ kanattan Zlatan Ibrahimovic'in ortasına estetik bir vuruş yapan oyuncu, uzun süredir futbol sahalarında görülmeyen bir şekilde topu filelere yolladı.

Kolombiya'nın eski kalecisi Rene Higuita özdeşleşen ve 'akrep vuruşu' adı verilen harekete benzer bir hareket yapan Mkhitaryan'ın pozisyonunda ofsayt tartışmaları olsa da, futbolseverler bu pozisyonda bayrağın kalkmamasına sevindiler. Ermeni futbolcu maç sonrasında kendisine gösterilen ilgiden dolayı takım otobüsüne binemedi, Old Trafford'un dışında yüzlerce taraftara imza dağıttı.

27 yaşındaki futbolcu şık hareketle ilgili olarak, "O pozisyonda top arkamda kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir hareket yapmaktan başka çarem kalmadı. Hayatımın en güzel golünü attım. Top filelere gider gitmez yardımcı hakeme baktım. Bayrak kalkmadığını görünce sevinmeye başladım" dedi.

Ada'da sosyal medya da bu golle hareketlendi. Maçın ardından konuşulmaya başlanan güzel hareket, bugün de ilk sıradaki konu olarak dikkat çekti. 

Milliyet
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