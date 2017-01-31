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Drogba’dan Galatasaray açıklaması

DROGBA’DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'da forma giydiği kısa sürede camianın sevgilisi Didier Drogba, sarı-kırmızılı kulüple ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray’da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, Twitter hesabından Türkçe metinle bir açıklama yaptı. Son dönemde sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fildişili yıldız, kendisini isteyen yöneticilerden fazla talepte bulunduğu için transfer gerçekleşmediğini, bunlar yalan olduğunu ve transfer görüşmesinin olmadığını söyledi.

Drogba’nın sözleri şöyle;

“Benim sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebimin yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır.

Ben ve Galatasaray ailem gelecekte tekrar araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray’ın onurlu taraftarı; benim evim ve ailem! Bu ebediyen böyle olacaktır, kalacatır!

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM”

AMK Gazetesi
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