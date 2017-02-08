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Drogba için Güney Kore iddiası

DROGBA İÇİN GÜNEY KORE İDDİASI

Eski Galatasaraylı Drogba için sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. 38 yaşındaki futbolcu için Kore'den teklif geldiği belirtildi.

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Didier Drogba, hangi takıma transfer olacak? Son olarak Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Montreal Impact takımında forma giyen Drogba, bir süredir kendisine takım arıyor. Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile görüşen ancak anlaşamayan Fildişi Sahilli forvet için son derece ilginç bir iddia gündeme düştü.

Fransız medyasının haberine göre Güney Kore'nin Jeju United takımı, Didier Drogba'ya teklifte bulundu. Kore ekibinin Drogba'ya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği, golcü futbolcunun da bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Kariyerinde Galatasaray, Chelsea, Marsilya gibi takımlarda da forma giyen Didier Drogba'nın Corinthians'tan yıllık 3.5 milyon Euro teklif aldığı iddia edilmişti.

Akşam
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