Drogba Corinthians'ı ikiye böldü

Milli futbolcu Colin Kazım-Richards'ı transfer ederek Türk futbolseverlerin dikkatini çeken Corinthians, yolu Galatasaray'dan geçen bir başka yıldıza gözünü dikti.
Bu isim 38 yaşındaki Didier Drogba...
MLS macerasını sonlandıran deneyimli golcünün yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, Brezilya basınında çıkan Corinthians iddiaları taraftarı çılgına çevirdi.
Corinthians taraftarları Drogba'nın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutarken, Siyah-Beyazlı yönetim de Fildişi Sahilili futbolcunun tranasferi için harekete geçti.
Forvet hattı Galatasaraylı
Ancak Drogba'nın transferi konusunda Corinthians teknik ekibinin tutumunu, taraftarın pek de hoşuna gidecek cinsten değil.
Keza takımda forvet alarak Colin Kazım ile yine eski bir Galatasaraylı Jo'nun yer alması, Drogba'nın da ilerlemiş yaşı, bu transferinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Ancak kulüp başkanı Roberto de Andrade, kötü geçen 2016 sezonunun ardından Corinthians taraftarını tribüne getirecek ve kulübü mental olarak ayağa kaldıracak ismin Didier Drogba olacağı konusunda kesin bir fikre sahip.
Hâl böyle olunca Corinthians'lı yetkililerin bugün Londra'da Didier Drogba'yla bir görüşme yapacağı kulislerle konuşuluyor.
Yıldız golcüyle anlaşılması halinde, alacağı ücretin büyük bir bölümünün sponsorlar tarafından karşılanması bekleniyor.
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DROGBA CORİNTHİANS'I İKİYE BÖLDÜ
Corinthians yönetiminin, eski Galatasaraylı Drogba'yı veto etmesi kulübü ikiye böldü.
Milli futbolcu Colin Kazım-Richards'ı transfer ederek Türk futbolseverlerin dikkatini çeken Corinthians, yolu Galatasaray'dan geçen bir başka yıldıza gözünü dikti.
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