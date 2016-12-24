Draxler, Paris Saint Germain'de

DRAXLER, PARİS SAİNT GERMAİN'DE Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Alman futbolcu Julian Draxler'i renklerine bağladı. Futbol » Dünya Futbolu 24.12.2016 15:07

PSG'nin devre arası transferinde kadrosuna kattığı ilk isim Julian Draxler oldu. Alman futbolcu dün akşam yeni takımının formasıyla Bild gazetesine poz verdi. Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı. 253