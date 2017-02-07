Djibril Cisse futbolu bıraktı

Bir döneme damgasını vuran Fransız forvet Djibril Cisse, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Cisse artık Yahoo Sport Fransa için çalışacak. Yahoo'ya konuşan Fransız efsane, "Futbolcu olmayı sevdim. Şu ana kadar top benim her şeyimdi. Kendime rağmen kariyerime devam etmek isterdim ama itiraf etmem gerekir ki bugün itibariyle her şey bitti" ifadelerini kullandı.
41 maça çıktığı Fransa Milli Takımı ile 9 gol kaydeden Cisse, kariyerinde Liverpool, Marsilya, Lazio, Panathinaikos, El-Gharafa, Kuban kulüplerinin formasını giydi. Cisse, Bastia'dan ayrıldıktan sonra Reunion Adası ekiplerinden Saint-Pierroise'a transfer olmuştu.
Hatırlanacağı üzere Djibril Cisse'nin adı bir çok kez Türk takımlarıyla anılmıştı. Fransız golcü özellikle 2013 yılında Beşiktaş'a imza atmaya çok yaklaşmıştı ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe ve derbi yorumu !
Van Persie'nin dili sevk ediliyor ! Beşiktaş taraftarına...
Çetinkaya'dan flaş açıklama: ''Olayların faili bulunsun''
''Fenerbahçe bir kez daha sahamıza gelecek''
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş hamle ! 4 ay menden sonra...
Mesut Özil'i Avrupa devine çağırdı ! Transfer...
Galatasaray transferleri resmen açıkladı ! 2 bomba birden...
Galatasaray İstanbul'a getirmişti Çin'e imza attı !
Aziz Yıldırım devre arasında... Gerçek ortaya çıktı...
Galatasaray Florya'dan taşınıyor ! İşte yeni adres...
MHK, derbi hakeminin notunu açıkladı ! Flaş gelişme...
Kulüp başkanına şok saldırı ! Ateşe verdiler...
DJİBRİL CİSSE FUTBOLU BIRAKTI
Djibril Cisse, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yeni mesleğini de duyurdu.
Bir döneme damgasını vuran Fransız forvet Djibril Cisse, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Cisse artık Yahoo Sport Fransa için çalışacak. Yahoo'ya konuşan Fransız efsane, "Futbolcu olmayı sevdim. Şu ana kadar top benim her şeyimdi. Kendime rağmen kariyerime devam etmek isterdim ama itiraf etmem gerekir ki bugün itibariyle her şey bitti" ifadelerini kullandı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS