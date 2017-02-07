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Djibril Cisse futbolu bıraktı

DJİBRİL CİSSE FUTBOLU BIRAKTI

Djibril Cisse, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yeni mesleğini de duyurdu.

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Bir döneme damgasını vuran Fransız forvet Djibril Cisse, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Cisse artık Yahoo Sport Fransa için çalışacak. Yahoo'ya konuşan Fransız efsane, "Futbolcu olmayı sevdim. Şu ana kadar top benim her şeyimdi. Kendime rağmen kariyerime devam etmek isterdim ama itiraf etmem gerekir ki bugün itibariyle her şey bitti" ifadelerini kullandı.
 
41 maça çıktığı Fransa Milli Takımı ile 9 gol kaydeden Cisse, kariyerinde Liverpool, Marsilya, Lazio, Panathinaikos, El-Gharafa, Kuban kulüplerinin formasını giydi. Cisse, Bastia'dan ayrıldıktan sonra Reunion Adası ekiplerinden Saint-Pierroise'a transfer olmuştu.
 
Hatırlanacağı üzere Djibril Cisse'nin adı bir çok kez Türk takımlarıyla anılmıştı. Fransız golcü özellikle 2013 yılında Beşiktaş'a imza atmaya çok yaklaşmıştı ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
 

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