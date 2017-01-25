DİMİTROV YARI FİNALDE Avustralya Açık'ta Grigor Dimitrov yarı finalde... Tenis 25.01.2017 13:00

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov, Belçikalı rakibi David Goffin'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 15 numaralı seribaşı Dimitrov ile dünya 11 numarası Goffin karşılaştı.



Dimitrov, 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, kariyerinde grand slam turnuvalarında ikinci kez yarı finale yükseldi.



Bulgar tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Milos Raonic maçının galibiyle mücadele edecek. 26