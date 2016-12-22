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Dilmen’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

DİLMEN’İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen, son yolculuğuna uğurlandı.

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Önceki gün tedavi gördüğü Denizli Özel Odak Tıp Merkezi’nde 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen, bugün Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazına müteakip Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilen Dilmen'in cenazesine futbol, siyaset ve iş dünyasının önemli simaları katıldı. Rıdvan Dilmen ve kardeşlerinin taziyeleri kabul ettiği cami bahçesinde duygu dolu anlar yaşandı.

Cenazeye, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Nazilli Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Teknik Direktör Mustafa Denizli, spor programcısı Güntekin Onay, eski futbolcular Rüştü Rençberoğlu, Oğuz Çetin ve Dilmen ailesinin sevenleri katıldı. Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Makbule Dilmen'in naaşı Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AMK Gazetesi
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