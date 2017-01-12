Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptı

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV'nin ismi bu gece itibari ile tarih oluyor.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

SON YAYIN BUGÜN

Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını bugün gerçekleştirecekler.

Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre; bu geceden itibaren Süper Lig maçları da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere şifresiz olacak.

Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle;

"Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak"