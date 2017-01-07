Dick Advocaat'tan görev

Sezonun ilk yarısında artan performansıyla dikkat çeken Volkan Demirel, hocası Dirk Advocaat’tan özel bir görev geldi.

Teknik direktör Advocaat, tecrübeli futbolcundan; sadece kurtarış yapmasını ya da takıma liderlik etmesini istemiyor.



Hollandalı teknik adam, takımı bir bütün olarak düşündüğü için atak başlangıçlarının da Volkan Demirel üzerinden yapılmasını istiyor. Savunmadan ve kaleden de oyunun mümkün olduğunca hızlı başlamasını isteyen Advocaat, sık sık Volkan Demirel’e en hızlı şekilde oyunu başlatması yönünde telkinlerde ve uyarılarda bulundu. Volkan’ın özellikli pas oyununda olması isteniyor.



Kaptan devreye girdi

Volkan Demirel, ligin ilk yarısının son haftalarında yakaladığı başarılı grafikle dikkatleri üzerine çekti. Her maç daha da artan başarılı performansıyla öne çıkan tecrübeli file bekçisi, saha dışındaki liderliğini böylece saha içine de taşımış oldu. Sezon başında vasat kaldığı için eleştirilen kaptan Volkan, ilk yarının son haftalarında yaptığı net kurtarışlarla kritik puanlar kazandırdı ve ikinci yarısı öncesi teknik heyetin güvenini kazandı.



‘Kariyerimin en önemli dönemi’

Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Moussa Sow, Afrika basınına konuştu. Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kampında bulunan Sow, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini söyledi.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan tecrübeli yıldız, “Kariyerimin en önemli döneminden geçiyorum. Profesyonel bir futbolcu için 30’lu yaşlar önemlidir. Çünkü bu yaşlarda futbolcular olgunlaşmış olur. Şu anda ben de kulübümle iyi bir performans sergiliyorum. Bunu milli takımda da devam ettirebilirim” dedi.



Senegalli yıldız çok çalıştığının altını çizerek, “Çok iyi çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini veriyorum. Gerçekçi ve olgun bir dönemdeyim” yorumunu yaptı.



Fenerium’da yeni dönem

Fenerbahçe’nin resmi ürünlerinin satıldığı mağazası Fenerium’un internet sitesi üzerinde yeniliğe gidildi. Fenerium’un web sitesi yeniden dizayn edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu yenileme nedeniyle üye olan herkese 31 Ocak gününe kadar yüzde 15’lik indirim sağlanacağı duyuruldu.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Taraftarlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, aradıkları ürüne en hızlı ve kolay biçimde ulaşabilmelerini sağlamak adına güncel trendlere uygun olarak Fenerium’un web sitesini yeniledik. Yeniden tasarlanan, web sitemize yeni üye olan herkese ilk alışverişlerinde 31 Ocak tarihine kadar yüzde 15 indirim uygulanacaktır.”