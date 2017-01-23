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Dick Advocaat çılgına döndü !

DİCK ADVOCAAT ÇILGINA DÖNDÜ !

Dick Advocaat, Medipol Başakşehir maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın kararlarını beğenmeyince kenarda çıldırdı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın kararlarını beğenmeyince kenarda çıldırdı.

Medipol Başakşehir karşısında Salih Uçan'ı ilk 11'de başlatarak büyük bir sürprize imza atan Dick Advocaat, 1-0 önde kapattıkları ilk yarıda büyük heyecan yaşadı.

Pozisyonları dikkatle takip eden ve bir an olsun yerine oturmayan Advocaat, kendisini maçın heyecanına kaptırdı. Oyuncularını kenardan sık sık uyaran ve taktik veren Hollandalı çalıştırıcı, zaman zaman çok sinirli anlar yaşadı.

Dördüncü hakemin üzerine yürüdü

Hücuma çıkarkan yaşanan top kayıplarıyla sinirlenen tecrübeli teknik adam, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın verdiği kararları da beğenmeyince kenarda adeta çılgına döndü. Soluğu sık sık dördüncü hakemin yanında alan Advocaat, zaman zaman kendisine hakim olamayarak hakemin üzerine yürüdü.

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