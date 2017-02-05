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Devre arası tünel karıştı

DEVRE ARASI TÜNEL KARIŞTI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tosic'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Vodafone Arena karıştı...

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İlk yarının son dakikalarda yaşanan pozisyonda Tosic'in van Persie'nin üzerine yürüyerek vurmasının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan Sırp oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu kararın ardından çok sinirlenen Tosic'i arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada tedavi için kenara gelen van Persie'ye Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yardımcı hakeme şikayet etti.

Gerilimli biten ilk yarının sonunda oyuncuların soyunma odasına giderken tünel girişinde Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna ile Volkan Demirel itişti. Yaşanan gerilimde Şenol Güneş'te Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüdü. Bu sırada Simon Kjaer ile Şenol Güneş'in arasında yaşanan temas dikkatlerden kaçmadı. 

Güneş, Van Persie'ye bir şeyler söylemek için hamle yaptı. O sırada Kjaer, Güneş'e tepki gösterdi. Şenol hoca ile Danimarkalı oyuncu arasında yaşanan itişmenin fotoğrafları sosyal medyada düştü. Volkan Demirel ve Tamer Tuna araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Güneş'in eli, Tamer Tuna'nın yüzüne geldi. 

Hürriyet
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