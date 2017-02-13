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Devler Ligi heyecanı yeniden başlıyor

DEVLER LİGİ HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı yarın oynanacak maçlarla start alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak. 

Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
 
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: 

Yarın: 
Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya) 
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) 

15 Şubat: 
Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere) 
Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya) 

21 Şubat: 
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya) 
Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa) 

22 Şubat: 
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya) 
Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere) 

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