Devler Ligi heyecanı yeniden başlıyor

DEVLER LİGİ HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR Şampiyonlar Ligi son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor Futbol » Şampiyonlar Ligi 13.02.2017 13:59

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı yarın oynanacak maçlarla start alacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: Yarın:

Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) 15 Şubat:

Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya) 21 Şubat:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa) 22 Şubat:

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere) 71