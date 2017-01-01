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Dev maçta gülen Liverpool

DEV MAÇTA GÜLEN LİVERPOOL

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti.

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Ligde oynadıkları son 3 maçtan galip ayrılan iki ekip, Anfield Road Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Liverpool, Hollandalı futbolcusu Georginio Wijnaldum'un golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Adam Lallana'nın sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, etkili bir kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı ve takımının maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla, 4'ü üst üste olmak üzere ligdeki 13. galibiyetini alan Liverpool, puanını 43'e çıkardı ve lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Manchester City ise 39 puanda kaldı.

Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

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