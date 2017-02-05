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Dev maç Chelsea'nin !

DEV MAÇ CHELSEA'NİN !

Chelsea, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında liderlik koltuğundaki Chelsea, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Mesut Özil'li Arsenal'i ağırladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Stamford Bridge'teki karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı ve 13. dakikada Marcos Alonso'yla bulduğu golle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in de ilk 11'de başladığı maçın ilk devresi bu skorla sona ererken, 'Maviler' 53. dakikada bu kez yıldız oyuncusu Eden Hazard'la farkı ikiye çıkarttı: 2-0 84. dakikada oyuna giren Cecs Fabregas ise 85. dakikada Arsenal'in ümitlerini biteren golü attı ve skoru 3-0'a getirdi. Arsenal'in tek golü 90. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Bu sonuçla Maviler puanını 59'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham'la olan puan farkını 12'ye çıkarttı. Arsenal ise haftayı 47 puanla kapatarak üçüncü sırada kaldı.

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