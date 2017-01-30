Dev final sosyal medyayı salladı !

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'ı karşı karşıya getiren karşılaşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nostaljik maçı tenisin yaşayan efsanesi Federer 3-2 kazandı, kariyerindeki 18. grand slam zaferine ulaştı.

İki tenisçinin, 2011 Fransa Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşılaştığı maç, sosyal medyada en fazla konuşulan konuların başında geldi.

Kariyerindeki 18 grand slam şampiyonluğuyla tarihin en başarılı kadın tenisçilerinden ABD'li Chris Evert, büyük çekişmeye sahne olan ve Federer'in galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin, "İkisi de şampiyon ilan edilmeli." ifadesini kullandı.

Kadınlar tenisinin eski dünya 1 numaralarından ABD'li Billie Jean King, "Federer, bize gerçek şampiyonların kazanmak için her zaman bir yol bulabileceğini gösterdi. Nadal'a da mücadeleci ve rekabetçi ruhu için teşekkür etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, "Harika bir turnuva. Federer kazandı, Nadal çok güçlüydü ama gününde değildi." yorumunu yaptı.

Tek erkeklerde Wimbledon şampiyonluğuna sahip Avustralyalı Pat Cash, "Federer, en büyük rakibi Nadal'a karşı tenis kariyerinin en iyi oyunlarından birini sergiledi. İnanılmazdı. Spor dünyasının en mücadeleci isimlerinden Nadal'dan da harika bir performans." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalı olimpiyat şampiyonu yüzücü Ian Thorpe, "Bir daha bu iki tenisçiyi Avustralya Açık finalinde görebileceğimi düşünmezdim. Tenis taraftarları olarak kendimizi şanslı saymalıyız." diye yazdı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY'IN YORUMU

Tenisçi Çağla Büyükakçay twitter hesabından "Bu kadar güzel bir final olabilir mi? Öldük öldük dirildik, helal olsun!!! Bu döneme yetişip bir de üstüne bu dönemde oynuyor olmak müthiş bir şans ve ayrıcalık. Tenis bu iki isime sahip olduğu için çok şanslı" mesajını paylaştı.

İsviçreli Stanislas Wawrinka, İspanyol David Ferrer, Arjantinli Juan Martin del Potro, Alman Angelique Kerber ve Kanadalı Milos Raonic gibi birçok tenisçi de final maçıyla ilgili duygularını paylaştı.

REKORUNU DAHA DA GELİŞTİRDİ

Nadal’ı 3-2 yenen İsviçreli tenisçi, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal’ı 3-2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) mağlup eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, 2012 Wimbledon’dan bu yana ilk, kariyerindeki 18’inci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde kariyerinin 21’inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28’inci finaline çıkan 17 numaralı seribaşı Federer karşı karşıya geldi.

11 MİLYON LİRA ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

35 yaşındaki Federer, 3 saat 38 dakika süren mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi olan İsviçreli tenisçi, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı. Nadal’a karşı oynadığı 35. maçta 12. kez korttan galip ayrılan İsviçreli tenisçi, 3,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 11 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.