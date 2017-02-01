Derek Fisher'a hırsız şoku

NBA'in eski yıldızlarından Derek Fisher'a hırsızlık şoku...

Basketbolu bıraktıktan sonra koçluk kariyerine başlayan 46 yaşındaki Fisher'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi ve 300 bin dolar değerinde mücevheri çaldı.

Pazartesi sabah 7.30'da evden ayrıldığını polise anlatan Fisher, 3 saat sonra evine döndüğünde durumu anladığını belirtti.

Kariyeri boyunca 5 NBA şampiyonluğu bulunan Fisher'ın şampiyonluk yüzüklerinin de çalındığı iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili Los Angeles polisi veya Fisher'dan henüz bir açıklama gelmedi.