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Derbinin iddaa oranları belli oldu

DERBİNİN İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına büyük etki edecek maçta gelecek hafta Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Igor Tudor'la yeni bir maceraya çıkan ve ilk maçında Rize deplasmanında 2 puan yitiren Galatasaray bu maçı kesinlikle kazanmak zorunda... Rakiplerinin puan kaybını iyi değerlendiren ve Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek zirvede yerini sağlamlaştıran Beşiktaş ise Galatasaray'ı mağlup ederek lige bir anlamda nokta koymak istiyor. 

Favori yok!

Derbi için oranları belirleyen İddaa Risk Yönetimi ise dev maç için bir favori belirlemedi. İki takımın galibiyetine de 2.30'luk oran açılırken, beraberliğe ise 3.00 verildi. İki takımın karşılıklı gol atmasına 1.40, en fazla tek takımın gol atmasına ise (Gol Yok) ise 2.05 oran verildi. 

90 dakika sonunda, karşılaşmada en az 3 gol atılmasına 1.50 (ÜST), en fazla iki gol atılmasına (ALT)  ise 1.85 oran açıldı. Bahisseverler bu önemli mücadeleye tek maç bahis de oynayabilecekler.

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