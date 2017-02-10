'Derbide koridorda yaşanan olayları inceleyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbide yaşananlarla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Kılıç "Derbiden sonra yaşanan bazı olaylar var. Soyunma odası koridorlarında olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Derbideki olaylarla ilgili olarak Bakanlığımızın müfettişleri görevlendirildi; ne olup bittiğini inceliyorlar. Biz de orada yaşanan olayları öğrenmek ve tespit yapmak üzere müfettişlerimizi görevlendirdik. Türk sporuna zarar veren bir yaklaşım çünkü bu. Elimizde resmi rapor yok; bazı bulgular tabii ki var ama burada söylemem doğru olmaz. Orada bazı şeyler yaşandı. Bunların yaşanmaması lazım, bunun için de önlemimizi alacağız" dedi.



"KURTULDUKLARINI SANIYORLAR AMA..."

Derbiye gelen bazı Fenerbahçe taraftarlarının otobüs camlarını kırmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç "Seyirci ayrı holigan ayrı, onu ayırmak lazım. Görüntüleri gördüm, üzüldüm. Derbiye gelen misafir takım taraftarları otobüs camını kırıyorlar. Bunlar taraftar değil. Statta da otobüste de yerleri yok. Onlar takımlarını desteklemiyor, Türk sporuna zarar veriyorlar. Bunları ayıplayacağız, oraya sokmayacağız. Haklarında hukuki işlem yapılıyor. Kurtulduklarını snıyorlar ama öyle değil o iş" ifadesini kullandı.

"HEMEN DEMEÇ VERMEYİN, SAKİNLEŞİN"

Kulüp başkan ve yöneticilerin maçlardan hemen sonra açıklama yapmaları hakkında da görüşünü belirten Akif Çağatay Kılıç "Maç bitmiş. Kazanmış da olabilirsiniz kaybetmiş de... Yoğun bir duygu yoğunluğu içindesiniz. Bir açıklama yapmayın, demeç vermeyin, sakinleşin. Açıklama yapacağınız zaman da sakin olun. Zaman geçsin, öyle açıklama yapın. Birçok ülkenin futbolunu örnek alma anlamında konuşuyoruz. Örnek ülkelerdeki başkan ve yöneticilerin açıklamalarına; veya açıklama yapıp yapmadıklarına bakalım. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaralım. Sporcuların da sSahadaki yaklaşımları önemli; seyirci üzerinde etkisi var" şeklinde konuştu.



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