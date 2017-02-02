Derbi biletleri yok sattı

Beşiktaşlı yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet dün satışa çıkıp 1 gün içinde tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise Sarı-Lacivertli kulüp aldı.
Erken final olarak adlandırılan eşleşmeyi Vodafone Arena'da izlemek isteyen futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma 5 Şubat Pazar günü 20.30'da başlayacak.
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