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Demir Elmaağaçlı Polonya yolcusu

DEMİR ELMAAĞAÇLI POLONYA YOLCUSU

Demir Elmaağaçlı, Polonya'da altın madalya için mücadele edecek.

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de 2015 yılında düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri’nde birinci olarak bu spor dalında ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Karşıyaka Belediyesporlu milli sporcu Demir Elmaağaçlı, bu kez de Polonya’da altın madalya için yay gerecek. 26 yaşındaki sporcu, 20-30 Temmuz tarihleri arasında, Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenecek Dünya Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Okçuluk branşında oyunlara Türkiye adına erkeklerde Demir Elmaağaçlı, kadınlarda ise Yeşim Bostan katılacak.

Polonya’da dünyanın en iyi sporcularıyla yarışmaya hazırlanan Elmaağaçlı, “En önemli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Oyunları’nda ülkemi temsil edeceğim için gururluyum. İyi bir hazırlık süreci geçirerek, Polonya’da da kürsüye çıkmak istiyorum. Hedefim altın madalya” dedi. Demir Elmaağaçlı’ya başarı dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Hem Türk hem de Karşıyakalı olarak gurur kaynağımız olan Demir Elmaağaçlı’nın, Polonya’da bayrağımızı gururla göndere çektireceğine inancımız tam” şeklinde konuştu.

AMK Gazetesi
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