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Demba Ba'nın sahalara dönüş tarihi

DEMBA BA'NIN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'nın Senegalli golcüsü Demba Ba, sakatlığının geçtiğini belirterek, mart ayında sahalara döneceğini söyledi.

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Eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, Fransa'nın RMC radyosuna yaptığı  açıklamada, sakatlığı ve Çin futbolu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sol bacağından yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 aydır  formasından uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, "Her şey iyi gidiyor. Sakatlığım geçti. Fiziksel hazırlıklar için ABD'ye gideceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Mart  ayında sahalara dönmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Çin'de futbola yapılan yatırımın devam edebilmesinin, milli takımın  başarısına bağlı olduğunu aktaran Demba Ba, "Astronomik transferler, ülkedeki  futbolu geliştirmeye yönelik. Bunun devam etmesi için de Çin Milli Takımı'nın  belli bir seviyeye gelmesi gerek. Milli takım, beklenen sonuçları almaya başlarsa  yatırım yapmaya devam edeceklerdir. Ülkede futbola ilginin artmaya başladığı da  bir gerçek." yorumunu yaptı.
 
Ülkede altyapıya önem verildiğini ifade eden Senegalli futbolcu,  "Yapılan transferlerin yanı sıra Çinli futbolcuların gelişimi için de çaba  harcanıyor. Çin'de yakın zamana kadar okullarda futbol eğitimi yoktu. Artık öğrencilerin futbol eğitimi alması zorunlu hale geldi. Futbolu temele yaymayı başardılar. Çin futbolunu yakın zamanda yarışmacı hale getirmeyi amaçlıyorlar."  diyerek görüşlerini paylaştı.
 
Demba Ba, Çin'i para için tercih eden futbolcuları suçlamamak  gerektiğini belirterek, "Çin'e gelme önceliğim, tabii ki paraydı. Oscar'ın neden Çin'i seçtiğini bilemiyorum ama ben de aynısını yapardım. Bu ülkede oynayan  futbolcuların çoğu, çok da zengin olmayan Güney Amerika ülkelerinden. Herkes  geleceğini ve ailesini düşünmek zorunda." şeklinde görüş belirtti.
 
Çin Süper Lig seviyesinin gitgide arttığını da vurgulayan tecrübeli  futbolcu, her maçı yaklaşık 20 bin taraftarın izlediğini sözlerine ekledi.

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