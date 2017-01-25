Demba Ba'nın sağlık raporu geldi !

Çin’de 5 ay önce kaval ve baldır kemiği kırılan, bunun sonucunda ağır bir ameliyat geçiren Demba Ba, tranfseri öncesi sağlık raporlarını Beşiktaş yönetimine iletti.

Beşiktaş kulüp doktorları ise yaptıkları incelemede oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığını belirterek raporlarda olumsuz bir şey görmediklerini ifade ettiler.

Beşiktaş yönetimi bunun üzerine Demba Ba’dan Türkiye’ye gelmesini, detaylı bir sağlık kontrolünün ardından antrenmanlara çıkmasını istedi.

Siyah-beyazlılarda transfer komitesi başkanı Umut Güner ise tüm futbolcuların sağlık raporları ile yakından ilgilendiklerini ve Demba Ba’nın İngiltere’den oynayabilir raporu getirdiğini, bir sorun bulunmadığını belirtti.

İstanbul’da yapılacak kontrollerde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmaması halinde Senegalli oyuncu ile 6 aylık mukavele yapılacak.