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Demba Ba ve Ersan tribünde

DEMBA BA VE ERSAN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

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Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.

Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti. Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

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