Demba Ba Şubat sonunda geliyor !

Ersan Gülüm’ün Senegalli golcüden birkaç gün sonra antrenmana başlayacağı, Caner Erkin’in ise mart ayının başında arkadaşlarına dahil olacağı ifade edildi.

Beşiktaş, sakat oyuncularının yolunu gözlüyor. Bu oyuncular arasında sahalara en erken ödenecek olan futbolcunun Demba Ba olduğu ortaya çıkarken, Senegalli golcünün şubat ayının son günlerinde takım idmanlarına katılacağı öğrenildi. Ersan Gülüm de Demba Ba’dan birkaç gün sonra takıma dahil olacak. Düz koşulara başlayan Caner Erkin’in de mart ayının ilk haftasında idmanlarda yer alacağı bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isteğiyle, bu oyuncular için mart ayı içerisinde hazırlık maçı arayışına girişildiği dile getirildi. Bu isimlerden Caner’in durumunun diğer iki oyuncudan çok daha önemli olduğu belirtildi. Stoperde ve forvette sıkıntı olmamasına karşın, Caner’in rakip savunmalar için tehlike yaratan ortalarına her takımın ihtiyacı olduğunu düşünen teknik heyet, bu futbolcunun dönüşünü dört gözle bekliyor.

Caner’in geri dönmesiyle gücüne güç katacak olacak Beşiktaş Yönetimi, Ersan Gülüm ve Demba Ba’nın sezon sonuna kadar olan performansını da yakından takip edecek. Bonservisleri olmaması ve iyi oynamaları durumunda bu iki oyuncuyu transfer etmeye sıcak bakan siyah-beyazlı kulüp, gelişmelere göre yaz transfer stratejisini belirleyecek.

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