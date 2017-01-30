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Demba BA KAP'a bildiriliyor...

DEMBA BA KAP'A BİLDİRİLİYOR...

Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçen Demba Ba'da probleme rastlanmadı.

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beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçen Demba Ba'da probleme rastlanmadı.

Senegal'li futbolcunun, kısa sürede KAP'a açıklama yapılması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın 6 aylığına anlaşmaya vardığı eski golcüsü Demba Ba bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
 
Tüm tetkikleri yapılan Senegalli golcünün herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ve transferin gün içinde tamamlanarak KAP'a resmi bildirim yapılacağı öğrenildi.
 
Çin takımı Shanghai Shenhua'nın futbolcusu olan ve geçen sezon ayağı kırıldığı için tedavi süreci devam eden Demba Ba 1.5 yıl aradan sonra Siyah Beyazlı kulübe geri dönmüş olacak.
 
Demba Ba'nın yarın Vodafone Arena'da yapılacak yeni transfrelerin imza törenine de katılacağı bildirildi.

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