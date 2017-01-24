ANA SAYFA
Demba Ba geri dönüyor !

DEMBA BA GERİ DÖNÜYOR !

Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden getiriyor...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Geri dönmek istediği bilinen Demba Ba, pazartesi günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.

Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden bir problem çıkmaması halinde sözleşme imzalanacak. Demba Ba yaklaşık 1.5 yıl sonra Siyah Beyazlı formayı giyecek.

Golcü yıldız Beşiktaş'a sıfır maliyetle geri dönüyor. Demba Ba, 6 aylık kiralık olarak gelecek ve ücretini Çin ekibi ödeyecek.
 
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi, dün akşam Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu, Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" diye konuşmuştu.
 
Övünç Özdem / NTV Spor

650
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Trabzonspor’un avukatı tutuklandı !Josue Çaykur Rizespor yolunda !Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 25'te
Galatasaray'da Aurelien Chedjou affedildiDemba Ba geri dönüyor !Caner Erkin idmanlara başladı
Mehmet Ekici için bir teklif daha !Kimse inanmadı ! Komik duruma düştü...Kaya Göre Avustralya Açık'ta çeyrek finalde
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS