Demba Ba geri dönüyor !

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Geri dönmek istediği bilinen Demba Ba, pazartesi günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.

Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden bir problem çıkmaması halinde sözleşme imzalanacak. Demba Ba yaklaşık 1.5 yıl sonra Siyah Beyazlı formayı giyecek.



Golcü yıldız Beşiktaş'a sıfır maliyetle geri dönüyor. Demba Ba, 6 aylık kiralık olarak gelecek ve ücretini Çin ekibi ödeyecek.



Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi, dün akşam Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu, Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor" diye konuşmuştu.



Övünç Özdem / NTV Spor