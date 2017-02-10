Defoe'den alkışlanacak hareket

Futbolcuların, hastalanan taraftarların isteklerini gerçekleştirmeleri, onları ziyaret ederek hayatlarında iz bırakmaları alışmadığımız bir durum değildi. Sunderland oyuncularının yaptığı bu yüzden kimseye şaşırtıcı gelmedi. Ancak Jermain Defoe’nun yaptığı sosyal medyanın manşetlerini süslüyor.

Sebastian Larsson, John O’Shea ve Vito Mannone, Jermain Defoe’nun peşine takılarak Sunderland’in en tutkulu destekleyicilerinden olan minik Bradley Lowery’yi ziyarete gitti. Ender görülen bir kanser türü olan nöroblastomayla savaşan beş yaşındaki Lowery’nin takımına olan bağlılığı sadece bizim değil, tüm dünyanın dilindeydi. Chelsea maçının hemen öncesinde sahaya çıkmış ve futbolcularla birlikte ısınarak izleyenlerin de içinin ısınmasını sağlamıştı. Futbolcuların ziyaretinden çok etkilenen Bradley, Jermain Defoe’nun yanından gitmesini istememiş ve İngiliz santrfor da onu kırmayarak bir süre daha refakat etmiş.



Lowery ailesinin Facebook hesabından yayınladığı mesajda bu ziyaret için çok teşekkür ettikleri ve Bradley’nin özel ziyaretçilerini ağırladıktan sonra neşesinin daha da arttığı söylendi.

Sinir hücrelerinden çıkan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yakın bir dönemde yardım kampanyası başlatılmıştı. 700 bin sterlini aşan miktarın yanında Sunderland kulübü, Harry Potter hayranı olan minik taraftarı ve ailesini Warner Bros’un Londra’daki stüdyosuna yollayarak yılbaşı kutlaması hediye etmişti. Bunun yanında Bradley Lowery’nin Chelsea maçı öncesinde attığı penaltı golü, İngiltere’nin en özel futbol programlarından biri olan Match of the Day tarafından Henrikh Mkhiyaryan’ın golüyle birlikte ayın golü seçilmişti.

(FourFourTwo)