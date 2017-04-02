David Ospina Fenerbahçe'ye geliyor !



Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda ilk olarak transfere en geriden başladı. Sarı- Lacivertliler’in, kaleci transferi konusunda harekete geçtiği ve dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan ancak son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan David Ospina ile el sıkıştığı öğrenildi. Bizzat yönetici Ali Yıldırım’ın bu transferde söz sahibi olduğu, yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldığı bildirildi. 2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Fransız ekibi Nice’ten, Arsenal’in yolunu tutan Ospina’nın birinci kaleci konumundaki Çek yıldız Petr Cech’in arkasında kalmaktan dolayı mutsuz olduğu ve düzenli olarak forma giyebileceği Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dediği belirtildi.



Çok uyguna alınacak



İngiliz ekibiyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi de yaklaşık 7 milyon Euro civarında olan Ospina’nın, bu rakamın çok altında uygun bir fiyata alınması bekleniyor. Arsenal’le anlaşmanın kesin olarak sağlanmasıyla birlikte 28 yaşındaki file bekçisinin 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı ve senelik 2.5 milyon Euro’luk bir ücret alacağı ifade edildi.



2014'ün yıldızlarındandı



Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı’nın en iyi isimlerinin başında David Ospina geliyordu. Kolombiya’nın çeyrek finale kadar çıktığı organizasyonda Ospina, takımının bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinin başında yer aldı. Tecrübeli eldivenin kupa boyunca gösterdiği performans, ona Arsenal’in kapılarını açarken, kupa sonunda en iyi kaleciler listesinde onun da adı vardı.



Avrupa bitti, forma gitti



Üç sezondur Arsenal’in kadrosunda yer alan David Ospina, İngiliz ekibinde hep geri planda kalıyor. Özellikle bu sezon Petr Cech’ten formayı bir türlü alamayan Ospina, Premier Lig’de bir kez sahaya çıktı, onun dışında FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Arsenal, Avrupa’dan elenince buradaki yerini de kaybeden Kolombiyalı eldiven, koca sezonda şu ana kadar sadece 14 kez İngiliz temsilcisinin kalesini koruyabildi.



Mondragon'a benzetiliyor



Şu ana kadar 69 kez milli takımının formasını giyen Ospina, her zaman iyi kaleciler çıkaran Kolombiya’nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kolombiya Milli Takımı’nın tarihinde forma giyen en genç ikinci kaleci Ospina, özellikle atletik yeteneği, imkansız denilen topları kurtarması ve güçlü refleksleriyle biliniyor. Spor otoriteleri ise onu tarz olarak daha önce Kolombiya kalesini de uzun yıllar koruyan Galatasaray’ın eski kalecisi Faryd Mondragon’a benzetiyor.



Volkan ve Ertuğrul takımda kalıyor



Ospina’nın transferinin gerçekleşmesiyle birlikte gelecek sezon onunla birlikte kale Volkan Demirel ile Ertuğrul Taşkıran’a emanet edilecek. Ospina’nın birinci kaleci olmasına kesin gözüyle bakılırken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki kaptan Volkan’ın, hem takıma ağabeylik etmesi hem de ikinci kaleci olarak takımda tutulması planlanıyor. Ayrıca Bu ikilinin ardından ise Ertuğrul da, üçüncü kaleci konumunda olacak.



Fabiano'ya yol göründü



Fenerbahçe’nin iki sezondur Porto’dan kiralık olarak kadrosunda tuttuğu kaleci Fabiano Ribeiro ile gelecek sezon devam edilmeyecek. Ospina’nın da takıma katılmasıyla birlikte 29 yaşındaki Brezilyalı eldivenin, iki sezon sonra büyük ihtimalle Porto’ya döneceği ifade edildi. Süper Lig’deki kurallar gereği yedek kulübesinde bir Türk kaleci bulundurma zorunluluğu, Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı oyuncuyu bırakmasındaki etkenlerden biri olacak.

