ANA SAYFA
Datome'den terör açıklaması

DATOME'DEN TERÖR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome,Türkiye'deki terör olaylarını değerlendirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"NE OLURSA OLSUN GEZMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim zaten gezmek için çok vaktimiz yok ama teröristlerin amacı da bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak. Ben buna izin vermek istemiyorum, gezmeye devam etmek istiyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim.

"ARKADAŞLARIM KORKUYOR"

Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Maalesef Türkiye'nin dünyada kötü bir ünü var şu an. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Bunu herkese anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım gelmek istiyor ama korktukları için gelemiyorlar. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur ve bu kötü şeyler biter."

DHA
70
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Caner Erkin Şukran Ovalı'nın gözyaşlarını sildiDatome'den terör açıklamasıLiderlik maçı Fenerbahçe'nin !
Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmasına karşılarMoussa Sow'dan samimi sözlerEmre Mor en iyiler listesinde
Süper Lig'in yayıncısı tarih olabilirFenerbahçe - Anadolu Efes maçında kavga !Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS