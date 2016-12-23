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Daçka'dan müthiş geri dönüş

DAÇKA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, 17 sayıdan geri gelerek Maccabi'yi 86-84 mağlup etti.

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Euroleague'deki son iki maçında Real Madrid ve Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk etti. 
 
Karşılaşmaya iyi başlayamayan temsilcimiz ilk yarıyı 48-31 geride kapattı. Fakat ikinci yarıda açılan Daçka, maçı 86-84 kazanmayı başardı.
 
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 86 - 84 MACCABİ FOX (MAÇ SONUCU)
 
İLK ÇEYREK SONUCU: 13 - 22
İLK YARI SONUCU: 31 - 48
3. ÇEYREK SONUCU: 61- 58

Milliyet
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