Daçka'dan müthiş geri dönüş

DAÇKA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, 17 sayıdan geri gelerek Maccabi'yi 86-84 mağlup etti. Basketbol » Euro League 23.12.2016 22:48

Euroleague'deki son iki maçında Real Madrid ve Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk etti.



Karşılaşmaya iyi başlayamayan temsilcimiz ilk yarıyı 48-31 geride kapattı. Fakat ikinci yarıda açılan Daçka, maçı 86-84 kazanmayı başardı.



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 86 - 84 MACCABİ FOX (MAÇ SONUCU)



İLK ÇEYREK SONUCU: 13 - 22

İLK YARI SONUCU: 31 - 48

3. ÇEYREK SONUCU: 61- 58 Milliyet 145