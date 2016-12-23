Daçka'dan müthiş geri dönüş

Euroleague'deki son iki maçında Real Madrid ve Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk etti.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan temsilcimiz ilk yarıyı 48-31 geride kapattı. Fakat ikinci yarıda açılan Daçka, maçı 86-84 kazanmayı başardı.
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 86 - 84 MACCABİ FOX (MAÇ SONUCU)
İLK ÇEYREK SONUCU: 13 - 22
İLK YARI SONUCU: 31 - 48
3. ÇEYREK SONUCU: 61- 58
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