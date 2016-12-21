Daçka Fenerbahçe'yi devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeyi Darüşşafaka Doğuş deplasmanda 71-64 kazandı.
Bu sonucun ardından ligde Fenerbahçe 5. mağlubiyetini aldı, Darüşşafaka Doğuş ise 7. galibiyetini elde etti.
FENERBAHÇE: 64 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 71
1. Periyot Sonucu: 18-20
2. Periyot Sonucu: 35-37 (17-17)
3. Periyot Sonucu: 48-50 (13-13)
4. Periyot Sonucu: 64-71 (16-21)
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