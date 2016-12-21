ANA SAYFA
Daçka Fenerbahçe'yi devirdi

DAÇKA FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Euroleague'de iki temsilcimizi karşı karşıya getiren karşılaşmada gülen taraf 71-64'lük skorla Darüşşafaka Doğuş oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında iki Türk temsilcisi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeyi Darüşşafaka Doğuş deplasmanda 71-64 kazandı.

Bu sonucun ardından ligde Fenerbahçe 5. mağlubiyetini aldı, Darüşşafaka Doğuş ise 7. galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE: 64 - DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 71

1. Periyot Sonucu: 18-20
2. Periyot Sonucu: 35-37 (17-17)
3. Periyot Sonucu: 48-50 (13-13)
4. Periyot Sonucu: 64-71 (16-21)

Milliyet
281
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe Pereira'yı takibe aldıQuaresma hakkında flaş açıklamaBarcelona logolu uyuşturuculara operasyon
Cacares’e Galatasaray kancasıDilmen’in annesi son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Galatasaray için sürpriz transfer iddiasıMehmet Demirkol'dan Babel için sert yorumGaziantepspor mahsur kaldı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS