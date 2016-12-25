Cüneyt Çakır'dan tartışılacak karar

CÜNEYT ÇAKIR'DAN TARTIŞILACAK KARAR Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının 65. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Süper Lig 25.12.2016 15:25

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının 65. dakikasında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Bahattin Duran'a danışarak verdiği penaltı sonrası ortalık karıştı. Osmanlısporlu futbolcular topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığını belirterek Çakır'a yoğun itirazda bulundu. Penaltıyı elle oynama gerekçesiyle verdiğini oyunculara anlatan Çakır'ın kararı değişmedi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı.



(Görüntüler Lig TV'den alınmıştır) Milliyet 201