ANA SAYFA
CANLI MAÇG.SARAY - ALANYASPOR / GOLLER ARKA ARKAYA
Cüneyt Çakır'dan tartışılacak karar

CÜNEYT ÇAKIR'DAN TARTIŞILACAK KARAR

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının 65. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının 65. dakikasında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Bahattin Duran'a danışarak verdiği penaltı sonrası ortalık karıştı.

Osmanlısporlu futbolcular topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığını belirterek Çakır'a yoğun itirazda bulundu. 

Penaltıyı elle oynama gerekçesiyle verdiğini oyunculara anlatan Çakır'ın kararı değişmedi. 66. dakikada Jantscher'in penaltı vuruşunu Karcemarskas kurtardı.

screenshot_2-010.jpg

screenshot_3-008.jpg

(Görüntüler Lig TV'den alınmıştır)

Milliyet
201
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray ve Daçka'ya kötü haberVan Persie Trabzonspor maçında yokAziz Yıldırım Brezilya'ya gidiyor
Trabzonspor Mehmet Ekici'yle anlaşamadıCüneyt Çakır'dan tartışılacak kararBaşakşehir'in ikinci transfer Kali
Rooney'e haftalık 820 bin EuroBoateng'den İbrahim Tatlıses şarkısıBabel'in menajerinden şok eden açıklama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS